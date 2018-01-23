نشاط حزب الله على أجندة اللقاء الأمريكي اللبناني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

التقى مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت، أكد خلالها الجانبان على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. ويأتي اللقاء بعد إعلان واشنطن أنها تحقق في الإرهاب الممول من الإتجار بالمخدرات، والذي تتهم حزب الله بالقيام به.

وأعلنت وزارة العدل الامريكية في 11 من كانون الثاني/يناير أنها شكلت فريق عمل للتحقيق في نشاطات حزب الله اللبناني الذي تعده واشنطن ارهابيا. وحزب الله الممثل في الحكومة والبرلمان في لبنان، يؤدي دورا أساسيا في الحرب السورية منذ عام 2011، حيث يقاتل الى جانب القوات النظامية.

وإضافة إلى عون، اجتمع مساعد وزير الخزانة الامريكية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب والجرائم المالية مارشال بيلينغسليا أيضا اجتمع برئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري. وقال عون في بيان نشرته الرئاسة إن "لبنان يشارك بفعالية في الجهود العالمية الهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال".

وشدد عون على أن المؤسسات الأمنية اللبنانية "ساهرة على ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة"، إضافة إلى "الحرب على المخدرات". وتبنى الكونغرس الامريكي قانونا عام 2015 يسمح بفرض عقوبات على المصارف التي تمول عن سابق تصور وتصميم منظمة حزب الله.

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