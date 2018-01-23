ماتيس: العمليات التركية في عفرين تخدم داعش والقاعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الثلاثاء، إن العمليات التركية في عفرين السورية تصرف الانتباه عن المساعي لدحر تنظيم داعش. وحث الوزير انقرة على ضبط النفس في عملياتها العسكرية بشمال سوريا، التي قال إنها تعطل العودة السلمية للاجئين وقد يستغلها تنظيمي القاعدة وداعش.

وأضاف للصحفيين خلال جولة لإندونيسيا "يمكن أن يستغل تنظيما داعش والقاعدة ذلك بالطبع، لأننا لا نركز عليهما الآن. ويخاطر ذلك بالتأكيد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي تمر بها معظم أجزاء سوريا".

وتهدف الحملة التي تشنها تركيا منذ أربعة أيام إلى طرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المدعومين من الولايات المتحدة عبر هجوم بري وجوي على منطقة عفرين السورية، وتسببت الحملة في فتح جبهة جديدة في الحرب السورية.

وقال ماتيس إن عفرين كانت تشهد حالة من الاستقرار قبل العملية العسكرية التركية. وقال ماتيش "في منطقة عفرين، كنا وصلنا فعليا إلى مرحلة تتدفق فيها المساعدات الإنسانية، وكان اللاجئون يعودون...الهجوم التركي عطل تلك الجهود".

وتأمل الولايات المتحدة في استغلال سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية وأيضا سيطرة المقاتلين العرب المدعومين من واشنطن في شمال سوريا لتحصل على المزيد من النفوذ الدبلوماسي في الوقت الذي تسعى فيه لإحياء المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف بشأن اتفاق قد ينهي الحرب في سوريا.

ويتمثل موقف الولايات المتحدة الأساسي في التفاوض في أن عملية الانتقال السياسي يجب أن تتم بعيدا عن رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي تلقي عليه واشنطن باللوم في الصراع العنيف وتتهمه باستخدام أسلحة كيماوية ضد شعبه. وقال ماتيس إن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة لكنه في الوقت ذاته أكد على الاستراتيجية الأمريكية في سوريا.

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