عاصفة لبنان تفجر أزمة بسبب النفايات.. وغضب على مواقع التواصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( منى عواد)

كارثة بيئية جديدة تلوح في الأفق في لبنان, بعد أن جرفت العواصف التي شهدها مؤخرا, أكواما جديدة من النفايات على الشواطئ باالقرب من المناطق السكنية, وسط استنكار شعبي, ودعوات للتحقيق والمحاسبة, وإيجاد حل جذري للمشكلة.

في مشهدٍ أعاد للأذهان المأساة التي شهدتها شوارع العاصمة بيروت ونهر النفايات الذي هدد ملايين اللبنانيين بالأمراض والأوبئة ضج لبنان بفيديوهات وصور توثق كارثة بحق البيئة والشاطئ اللبناني، فقد طفت إلى السطح النفايات بفعل العواصف والأمطار التي هطلت الإثنين.

واستفاق اللبنانيون على مشهد بيئي خطير، حيث تراكمت النفايات على ساحل المتن و كسروان، متركزة بشكلٍ خاص في المنطقة الواقعة بين نهر الكلب ومعمل الزوق لإنتاج الطاقة الكهربائية شمال بيروت.

ودشن ناشطون ومغردون لبنانيون وسم # زبالة_لكل_لبنان، معبرين عن سخطهم من الطبقة الحاكمة في لبنان، التي لم تجد منذ ما يقارب السنتين حلاً "نهائياً وشاملاً" لمسألة النفايات التي بدأت بعد انتهاء التعاقد مع إحدى شركات جمع النفايات في البلاد، وإقفال أحد المكبات الرئيسية في بيروت، دون إيجاد بديل نهائي.

واتخذت السلطات اللبنانية على الفور إجراءات لاحتواء الكارثة، إذ أمر رئيس الحكومة سعد الحريري الجهات المختصة ببدء عملية واسعة لتنظيف الشاطئ، بإشراف الهيئة العليا للإغاثة وذلك على ستة محاور.

يذكر انه لا يوجد في لبنان قانون أو استراتيجية بشأن إدارة النفايات الصلبة في كافة أنحاء البلاد.و بحسب باحثين في "الجامعة الأميركية في بيروت"، فإن 77 بالمئة من النفايات إما تُرمى في مكباتٍ مكشوفة أو تُطمَر، مع أنهم يقدّرون أن 80 بالمئة من النفايات يمكن إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد عضوي.

عبر الهاتف من بيروت الناشطة البيئية سارة ابوكامل

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