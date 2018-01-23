سعوديون يحييون ذكرى وفاة الملك عبد الله الثالثة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

في الذكرى الثالثة لوفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود – طيب الله ثراه – ، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتظاهرة حب وإجلال، لملك الإنسانية كما لقبه شعبه بعد مسيرة حافلة من الإنجازات، والمواقف الشجاعة والتاريخية لصالح المملكة، ودول الجوار الخليجي والعربي.

وتوفي الملك عبدالله بن عبد العزيز، صاحب المكانة الخاصة في قلوب شعوب العالم أجمع يوم 23 من يناير للعام 2015 م، تاركا وصية تدرس للأجيال حث فيها الأمراء والوزراء على عدة أمور:« أهم شيء شعبكم، العدل والإنصاف وإن كان على ابنك أو أخوك، وأول شيء الشرع.

وعلى وسم #ذكري_وفاه_الملك_عبدالله تصدرت عبارات الحب والرحمة للملك الراحل والتي كان أبرزها ماكتبه إبراهيم السليمان

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