البرلمان العراقي يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

أخبار الآن | بغداد - العراق - (د ب أ)

صوت البرلمان العراقي اليوم الإثنين، لصالح إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 12 مايو (أيار) المقبل.

يأتي هذا غداة إصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً بوجوب التقيد بالمدة المحددة بالدستور العراقي لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ويعد قرار المحكمة الاتحادية الذي جاء بناء على بيان من البرلمان العراقي لإنهاء الجدل داخل قبة البرلمان حول حسم موضوع إجراء الانتخابات من عدمه استمر اسابيع داخل أروقة البرلمان وخارجه ملزماً بوجوب الالتزام بالمدة المحددة دستورياً لإجراء الانتخابات وعدم جواز تأجيلها أو تغيير موعدها الذي حددته الحكومة في 12 مايو (أيار) المقبل.

ودعا مجلس النواب لتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين والاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق.

وشدد البرلمان على ضرورة ضمان عدم مشاركة الأحزاب التي تملك أجنحة مسلحة، وزيادة أعداد المراقبين المحليين والدوليين، وتوفير صناديق الاقتراع للنازحين.

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