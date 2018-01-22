محمد بن زايد يوجه بتقديم كامل الرعاية لأم فقدت 7 أبناء

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية عن بالغ حزنه وتأثره بفقد سبعة من أبناء أسرة الصريدي في منطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة نتيجة الحريق الذي شب في منزلهم.

كما أعرب الشيخ محمد عن أحر التعازي والمواساة القلبية لذوي الأسرة.. داعيا الله عز وجل أن يسكن المتوفين فسيح جناته وأن ينزل عليهم رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم كامل الرعاية والدعم للأم المفجوعة ولذوي أسرة الصريدي ومتابعة كافة شؤونهم.. متمنيا للأم الشفاء العاجل وأن يلهمها المولى جميل الصبر ويمن عليها بعظيم الأجر.

كما قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعازيه الحارة لشعب الإمارات في وفاة أبناء سعيد الصريدي الذين توفوا في حريق منزلي اليوم، حيث قال في تغريده نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"فجعنا اليوم بوفاة سبعة من أطفالنا في حادث حريق منزلي .. تعازينا الحارة لشعب الإمارات في وفاة شوق وخليفة وأحمد وعلي وشيخة وسارة وسمية أبناء سعيد الصريدي . إنَّا لله وانا اليه راجعون . مصابنا في أطفالنا وأكبادنا مصاب الوطن كله . في الفردوس مثواكم ان شاء الله".

وأضاف : "وجهنا اليوم الدفاع المدني بالدولة التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين . على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع . المواطن أغلى ما نملك. وحياته حياة للوطن . وأمنه وسلامته اولوية لنا ولكافة من يعمل في حكومتنا".

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