محمد بن راشد: مصابنا في أطفالنا وأكبادنا مصاب الوطن كله

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)



قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعازيه الحارة لشعب الإمارات في وفاة أبناء سعيد الصريدي الذين توفوا في حريق منزلي اليوم، حيث قال سموه في تغريده نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"فجعنا اليوم بوفاة سبعة من أطفالنا في حادث حريق منزلي.. تعازينا الحارة لشعب الإمارات في وفاة شوق وخليفة وأحمد وعلي وشيخة وسارة وسمية أبناء سعيد الصريدي . إنَّا لله وانا اليه راجعون . مصابنا في أطفالنا وأكبادنا مصاب الوطن كله . في الفردوس مثواكم ان شاء الله".



وأضاف سموه: "وجهنا اليوم الدفاع المدني بالدولة التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين .



على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع . المواطن أغلى ما نملك. وحياته حياة للوطن . وأمنه وسلامته اولوية لنا ولكافة من يعمل في حكومتنا".





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