فرنسا تطالب باجتماع لمجلس الأمن بشأن عفرين السورية

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأحد، إن فرنسا دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن سوريا، عقب التوغل التركي في منطقة عفرين السورية.

وأضاف لو دريان على حسابه على تويتر: "فرنسا تطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن (من أجل الوضع في) الغوطة وإدلب وعفرين".

وأضاف أنه تحدث مع نظيره التركي صباح اليوم.

من جانبها، دعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، تركيا إلى وقف عملياتها ضد الكرد في سوريا، واعتبرت أن العملية ستضر بجهود مكافحة تنظيم داعش المتشدد.

وقال الجيش التركي إن قواته البرية توغلت في منطقة عفرين شمالي سوريا اليوم، بعدما وجهت تركيا ضربات مدفعية وجوية لفصيل كردي مسلح مدعوم من الولايات المتحدة.

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