15 فتاة مجهولة المصير اعتقلتهن ميليشيا الحوثي

أخبارالآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

قالت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، إن ميليشيات الحوثي رفضت الكشف عن مصير أكثر من 15 فتاة قام مسلحون باختطافهن، أثناء مشاركتهن في مسيرة معارضة للانقلابين منتصف الشهر الجاري.

وأضافت المصادر أن عائلات المختطفات طرقت كل الأبواب لمعرفة مصير بناتها والمطالبة بالإفراج عنهن، دون أن تتمكن من معرفة أي شيء عن مكان وظروف اختطافهن في سجون الحوثيين. وقالت إن جميع البلاغات التي أرسلت للمنظمات المحلية لم تلق أي استجابة من قبل المتمردين.

وأكدت المصادر أن المعتقلات تعرضن للضرب والتعذيب أثناء اعتقالهن، ونقلن إلى قسم شرطة الجديري، قبل أن يتم نقلهن إلى جهة غير معروفة.

وشهدت صنعاء في 13 يناير، وهي ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بيد الحوثيين، تظاهرة نسائية للتنديد بممارسات الميليشيات الانقلابية والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية.

لكن المتمردين قمعوا التظاهرة واعتدوا بالضرب على المشاركات و قاموا باختطاف بعضهن.وقد كانت المظاهرة النسائية تبشـر للعصيان المدني وتندد بالقمع الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد اليمنيين، وعبثها بقوت المواطنين.

وتزامنت المظاهرة مع ذكرى مرور 40 يومًا على إِعْـتِزال الرئيس علي عبدالله صالح الذي اغتاله الحوثيون مع مجموع من مرافقيه. ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية منذ انقلابهم على الرئيس عبد ربه منصور هادي في 2014 بدعم من إيران.

ويعد اختطاف النساء وتغيبهن في المعتقلات، ظاهرة غير مسبوقة و تحد سافر للأعراف والتقاليد الاجتماعية والقبلية في اليمن.

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