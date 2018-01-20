القوات الصومالية تحرّر 32 طفلا من "جماعة الشباب"

أخبار الآن | مقديشو - الصومال (وكالات)

أعلنت السلطات الصومالية أن وحدات من القوات الحكومية اقتحمت مدرسة تديرها جماعة الشباب وتمكنت من تحرير 32 طفلا أخذتهم الجماعة المتشددة لتجنيدهم في صفوفها. وأكد عبد الرحمن عمر عثمان وزير الإعلام الصومالي أن الأطفال آمنون والحكومة تعتني بهم.

مضيفا أنه من المؤسف أن يجند الإرهابيون أطفالا لدمجهم في أيديولوجيتهم وأن هذا يعكس مدى يأسهم مع خسارة الحرب ورفض الناس للإرهاب. من جهتها أعلنت جماعة الشباب أن قوات حكومية مدعومة بطائرات بلا طيار هاجمت المدرسة في منطقة شبيلي الوسطى، وأن 4 أطفال ومعلما قتلوا أثناء العملية.

ولم يرد حتى الآن أي تعليق من الحكومة الصومالية بشأن ما أعلنته الجماعة عن سقوط ضحايا أو استخدام طائرات من دون طيار. يذكر أن الصومال تشهد نزاعا منذ أوائل التسعينات، منذ أن أطاحت العشائر والجنرلات الصومالية بحكم الرئيس الأسبق محمد سياد بري "السلطوي"، ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، في تقرير هذا الأسبوع، إن جماعة الشباب أمرت شيوخ القرى ومعلمي المدارس الدينية والمجتمعات الريفية منذ سبتمبر أيلول بتسليمها مئات الأطفال لم تتعد أعمارهم الثمانية.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إنها نفذت ضربة جوية يوم الخميس على أهداف لجماعة الشباب تقع على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة كيسمايو الساحلية مما أدى إلى مقتل أربعة متشددين. وتشن القوات الأمريكية هجمات جوية كهذه على نحو متكرر.

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