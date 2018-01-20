الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن ترشحه لولاية ثانية

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة في خطاب ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في آذار/مارس 2018.

واوضح في الخطاب الذي نقله التلفزيون الرسمي "أقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها راجيا أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية". وامام الطامحين الى ترشيح انفسهم الى الرئاسة مهلة تنتهي في 29 كانون الثاني/يناير الحالي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد أعلنت مطلع يناير الجاري أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في مارس المقبل وذلك عبر مرحلتين.

وفي المرحلة الأولى، ستجرى انتخابات الخارج أيام 16 و17 و18 مارس، فيما يقوم المواطنون بالداخل بالإدلاء بأصواتهم في أيام 26 و27 و28 مارس.

وحتى الآن لم يعلن أحد من "المعارضين" عزمه خوض الانتخابات، باستثناء المحامي الحقوقي اليساري خالد علي الذي يواجه تهمة خدش الحياء العام، فيما أعلن مرشحون مستقلون نيتهم خوض السباق الانتخابي بينهم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وتشترط الهيئة الوطنية للانتخابات جمع حوالى 25 ألف توكيل، من 15 محافظة، أو توقيعات 20 نائبا في البرلمان، للترشح للرئاسة.



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