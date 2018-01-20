الرئيس التركي: هدفنا تحرير عفرين وصولا إلى منبج

أخبار الآن | أنقرة - تركيا ( غرفة الأخبار)

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان انقرة بدأت عمليا هجوما لطرد المقاتلين الاكراد من بلدة عفرين السورية.

وقال اردوغان ان منبج ستكون التالية في اشارة الى بلدة سورية اخرى يسيطر عليها الاكراد شمال سوريا.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" على بلدتي عفرين ومنبج.



وأرسلت تركيا خلال الأيام الأخيرة عشرات العربات العسكرية ومئات الجنود إلى المنطقة الحدودية وسط تهديدات متكررة من كبار مسؤوليها بأن العملية باتت وشيكة.



وقصفت القوات التركية خلال اليومين الماضيين مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في محيط عفرين فيما حشدت مقاتلين من الفصائل المؤيدة لأنقرة في سوريا استعدادا للهجوم.



وقال اردوغان في إشارة إلى تطمينات أميركية سابقة بأن وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب من عفرين "لم يتم الايفاء بالوعود التي قطعت لنا بشأن منبج. فلا يمكن لأحد أن يعترض على قيامنا بما يلزم".



وأضاف "سنقوم لاحقا بالتدريج بتنظيف بلدنا حتى الحدود العراقية من هذه القذارة الإرهابية التي تحاول محاصرتنا".



وأكد أن أنقرة ستدمر "خطوة بخطوة" ما وصفه بـ"الممر الإرهابي" الذي أقامته وحدات حماية الشعب الكردية.



وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بأنها فرع لحزب العمال الكردستاني الذي شن تمردا في جنوب شرق تركيا لأكثر من ثلاثة عقود وتعتبره أنقرة وحلفاؤها في الغرب مجموعة إرهابية.



ولكن وحدات حماية الشعب الكردية تحالفت بشكل واسع مع الولايات المتحدة في الحرب ضد مقاتلي تنظيم داعش حيث لعبت دورا أساسيا في إخراج المتطرفين من معاقلهم في سوريا.

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