إعادة فتح مطار معيتيقة الليبي إثر إغلاقه لأيام جراء المعارك

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا ( أ ف ب )

أعيدَ فتحُ المطارِ الدولي الوحيد الصالح للعمل في العاصمةِ الليبية طرابلس بعدَ تعليقِ الرحلات لمدةِ خمسةِ أيام

غداةَ اشتباكاتٍ وقعت في محيطِ المنشأة وأسفرت عن تضررِ طائرات كانت على المدرج. ومنذ إغلاق المطار تم تحويل الرحلات إلى مدينة مصراتة شرق العاصمة.

وأكد مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي خليل "استأنفنا الرحلات بمطار معيتيقة الدولي صباح هذا اليوم حوالي الساعة الثامنة حيث انطلقت رحلة لشركة البراق إلى طبرق (في شمال شرق ليبيا) و رحلة اخرى إلى تونس من (شركة) الخطوط الليبية".



لكنه قال لوكالة فرانس برس إن شركة الخطوط الجوية الافريقية الرسمية ستحتاج لبعض الوقت قبل استئناف رحلاتها بسبب تضرر طائراتها جراء المعارك التي وقعت يوم الاثنين وأسفرت عن مقتل 20 شخصا.



ومنذ إغلاق المطار، تم تحويل الرحلات إلى مدينة مصراتة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة.



وأخلي مطار معيتيقة، الذي كان قاعدة عسكرية، الاثنين بعدما هاجمه مسلحون في محاولة لتحرير سجناء تابعين لمجموعتهم محتجزين في المنشأة.



وأفادت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 63 بجروح جراء الاشتباكات.



ودانت حكومة الوفاق الوطني الهجوم الذي أشارت إلى أنه "كان يستهدف اطلاق سراح الارهابيين من تنظيمات داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات من مركز احتجازهم الذي تشرف عليه قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية".



وتحول معيتيقة إلى مطار مدني منذ تعرض المطار الدولي الرئيسي في العاصمة لأضرار جسيمة نتيجة القتال بين الفصائل المسلحة المتخاصمة منتصف العام 2014.



ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

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