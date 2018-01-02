ضحايا الأزمة السورية في 2017

أخبار الآن | دمشق - سوريا (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتل 10 آلاف و204 مدنيين في سوريا خلال 2017، أغلبهم على يد قوات نظام بشار الأسد. واعتبرت الشبكة، أن الاتفاقات المبرمة بين الأطراف العسكرية والإقليمية في سوريا، ساهمت في تخفيف القتل بمعدل كبير، في إشارة إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وبحسب التقرير فقد قتل أربعة آلاف و148 مدنياً بينهم 754 طفلاً، و591 امرأة العام الماضي، من جراء عمليات تعذيب قوات النظام وهجماته في البلاد. وذكر التقرير أن "ب ي د" الذراع السورية لمنظمة "بي كا كا" في سوريا، قتلت 316 مدنياً بينهم 54 امرأة و58 طفلاً.

ووفقاً للتقرير فإن تنظيم "داعش" قتل ألفاً و412 مدنياً؛ بينهم 148 امرأة، و281 طفلاً في 2017. وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية قتلت في هجماتها بسوريا العام الماضي ألفاً و436 مدنياً؛ بينهم 248 امرأة و439 طفلاً، في حين قتلت قوات التحالف الدولي ضد داعش ألفاً و759 مدنياً؛ بينهم 332 امرأة و521 طفلاً.

وبحسب التقرير فقد قُتل 211 مدنياً بنيران قوات المعارضة المسلحة؛ بينهم 30 امرأة و47 طفلاً. وأضاف التقرير أن 913 مدنياً؛ بينهم 97 امرأة و198 طفلاً قتلوا على يد جهات مجهولة في سورياً خلال 2017.

وبحسب التوزيع الجغرافي لعدد القتلى المدنيين في سوريا، أشار التقرير إلى أن ألفين و19 مدنياً قتلوا في ريف دمشق، وفي الرقة قتل ألف و512، وحلب ألف و352. كما قتل في دير الزور ألف و324، وفي إدلب ألف و256، ودرعا 882، وحماة 852، وحمص 781، والحسكة 198، وفي القنيطرة 28 مدنياً.

وذكر التقرير أن 232 مدنياً قتلوا تحت التعذيب، 211 منهم على يد نظام الأسد خلال 2017.

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