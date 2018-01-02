تجاوب كبير من شركات سعودية مع وسم "خلي الضريبة علينا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

#خلي_الضريبه_علينا.. وسم جديد أطلقه مغردون سعوديون على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، تحول لمُبَادَرَة لحث التجار ورجال الأَعْمَال وأصحاب المحلات والمنشآت التِجَارِيّة على تحمل قيمة الزيادات السعرية الناتجة عن قرار تطبيق ضريبة القيمة المُضَافَة، بَدَلاً من المستهلكين.

تصاعدت شعبية الوسم على موقع “تويتر”، وسط أنباء عن تجاوب ملحوظ من تجار ورجال أَعْمَال مع المُبَادَرَة، حيث أعلن عدد من المحلات والمطاعم والشركات في تخصصات مختلفة الاشتراك في الحملة وتحمل الضريبة عن الزبائن.

وفي المقابل أكد عدد من أصحاب الحسابات الموثقة دعمهم لكل الشركات التي أعلنت تحملها القيمة المضافة عن المواطن وقدموا لهم خدمة افعلان المجاني من خلال حساباتهم الشخصية.

قال أحمد بن ناقي @Ahmadbinnaqi على الغرف التجارية مراقبة الهشتاق وإلزام أي شركة يثبت إعلانها بـ #خلي_الضريبه_علينا والحد من المتاجر بجراح المجتمع ... هناك أسر تأن من قسوة الظروف المعيشية وهنالك تجار لا يأبهون إلا لما يدخل جيوبهم .

وكتب ثامر الفرشوطي @ALFarshooti #خلي_الضريبة_علينا مبادرة تبناها عدد من التجار القدوات في اليوم الاول من الضريبة المضافة واخدوها من باب المسؤولية المجتمعية وليس من باب التسويق فقط #التاجر_القدوة و كل من قام بدعم الهاشتاق

وتابع نايفكو NAIF @naifco تحديث : أتمنى من كل شركة تشارك في مبادرة #خلي_الضريبه_علينا إنها ترفق الرقم الضريبي أو صورة فاتورة فيها الرقم الضريبي، حتى نعرف إنها مسجلة. أي شركة تشارك في المبادرة تعتبر ملزمة بتثبيت سعرها خلال 2018 لا "تهايط" إلا إذا كنت قدّها والا بعدين بتنقلب الدعاية ضدّك.

وأضاف محمد الشريف @AlShareef700 جميع المحلات والخدمات التجارية التي ستخضع ل #خلي_الضريبة_علينا ولا تغير أسعارها من مبدأ الإحساس بالمواطن فحسابي في تويتر بخدمتهم وتحت أمرهم للإعلان من خلاله مجاناً فقط يرسلون لي الإعلان في المنشن.

وأكد عبدالله السالم @Abdulahalsalemm سأقوم بدعم وإعلان لأي محل او منشأة تجارية رفعت شعار #خلي_الضريبه_علينا ، يستحقون الشكر فعلآ .

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