موسكو تتهم واشنطن بتسريب بيانات بنكية لدبلوماسيين

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، مسؤولين أمريكيين بتسريب بيانات مصرفية سرية لدبلوماسيين روس يعملون في الولايات المتحدة, إلى وسائل الإعلام، وطالبت بمعاقبة المسؤولين عن ذلك.

وذكر موقع بزفيد الأمريكي على الإنترنت هذا الأسبوع، أن "مسؤولين أمريكيين يحققون في مزاعم تدخل الكرملين في انتخابات الرئاسة في 2016 ويفحصون سجلات لتحويلات مالية تخص دبلوماسيين روس، ذاكراً تفاصيل عدة تحويلات مصرفية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "من الواضح أن هذا لم يكن ليحدث دون معرفة سلطات الولايات المتحدة، بمعنى آخر.. هذا الاختراق لحرمة حسابات السفارة والموظفين الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية، من عمل المسؤولين في واشنطن".

وأضاف البيان، أن "التحويلات التي سربت لم تتضمن إلا دفعات روتينية لكنها حُرفت لتبدو مشبوهة.

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