فرنسا تدعو لمجموعة عمل دولية لمراقبة هجمات الأسلحة الكيماوية

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (رويترز)

تستضيف فرنسا يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا بالعاصمة باريس، وذلك لإطلاق مبادرة للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تنفذ بأسلحة كيماوية فى سوريا.

وطلبت فرنسا من نحو 30 دولة التعاون معها للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام أسلحة كيماوية وفرض عقوبات على المسؤولين عنها بعد أن أنهت روسيا تحقيقا دوليا في هجمات بالغاز السام في سوريا.

وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنه من المقرر أن يحضر الوزير ريكس تيلرسون الاجتماع.

وجاء في الدعوة التي أرسلت للدول أن المجموعة ستعمل معا "لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها". وأضافت "من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية وعن المشاركين في برامجها لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائما".

وتأتى الخطوة بعد أن أوقفت روسيا حليفة سوريا فى نوفمبر تحقيقا دوليا يبحث عن المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية فى سوريا من خلال منعها لمحاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق لثلاث مرات خلال شهر بعد أن وصفته موسكو بأنه تحقيق معيب.

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