تركيا تعلن بدء عملية عفرين وحدات الحماية تتوعد بالرد

أخبار الآن | أنقرة - تركيا - (وكالات)

علن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، الجمعة، بدء عملية عسكرية في عفرين شمالي سوريا، مشددا على أن "الأمر تطلب تنفيذ العملية دون تأخير".

وأوضح الوزير أن عملية عفرين "بدأت فعليا" بقصف عبر الحدود.

وأضاف جانيكلي أن "تركيا ليس لديها خيار سوى القضاء على كل العناصر الإرهابية شمالي سوريا" على حد وصفه، مشيرا إلى أن أنقرة ستواصل المحادثات مع موسكو بشأن عملية عفرين.

وفي السياق ذاته، قالت وحدات حماية الشعب الكردية إن القوات التركية تقصف منطقة عفرين بكثافة منذ منتصف ليل الخميس.

وقال متحدث باسم الوحدات لـ"رويترز"، إن القوات التركية تقصف عفرين من تركيا وتستهدف قرى كردية، متوعدا: "وحدات حماية الشعب سترد بأقوى طريقة على أي هجوم على عفرين".

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