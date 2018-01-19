اليمن: قتل 10 حوثيين بينهم قائد ميداني في تعز

أخبار الآن - صنعاء اليمن (وكالات)

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن، مساء الخميس، بقتل عشرة عناصر من الحوثيين، بينهم قائد ميداني بمحافظة تعز،على بعد 275 كيلو متراً جنوب صنعاء.

وقال بيان للمركز الإعلامي لقيادة محور تعز، إن أحمد عبدالرحمن الموهبي، القائد الميداني في صفوف المليشيات الانقلابية قُتل مع ثلاثة من مرافقيه، وأصيب اثنان آخران، جراء استهدافهم بمدفعية الجيش الوطني في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز.

وأضاف البيان، أن "مدفعية الجيش استهدفت أيضاً تجمعات للمليشيات في منطقة القحيفة بجبهة مقبنة، نتج عنها مقتل ستة عناصر من الحوثيين وجرح أربعة آخرين، غربي تعز".

وتشهد عدد من المناطق في محافظة تعز، أكثر المحافظات اليمنية سكاناً، معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو ثلاثة أعوام، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير.

وسيطر الجيش الوطني اليمني، الأربعاء، على جبل شوكان الاستراتيجي وجبل حبش والجبال المحيطة في محافظة الجوف بمساندة من التحالف العربي، وتكبدت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح وتم أسر 15 مسلحا من مليشيات الحوثي بعد حصارهم في أحد الجبال التي تم تحريرها.

كما نفذت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية في عدد من المناطق، في الوقت الذي أفادت مصادرنا بوجود انشقاقات في صفوف القيادات الميدانية بميليشيا الحوثي.

وكانت القوة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لاستعادة الشرعية قصفت مركزا للقيادة ومخزنا للأسلحة تابعا للميليشيات الحوثية الإيرانية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

كما دمرت طائرات القوة الإماراتية مركبة عسكرية محملة بالأسلحة والذخائر في حيس بمحافظة الحديدة.

كما استهدف التحالف العربي تجمعات للمتمردين الحوثيين في الجبل الاسود بمحافظة عمران شمالي صنعاء، وفي مديرية غمر والبقع بمحافظة صعدة.

من جهة أخرى، أعلنت قيادات ميدانية تابعة لميليشا الحوثي، في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، انشقاقها عن ميليشيات الحوثي، وانحيازها للقتال في صفوف الجيش الوطني، في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف.

وقالت القيادات المنضمة إلى الشرعية إنها تسعى إلى تصحيح أخطائها السابقة، عبر المشاركة في استعادة السيطرة على مديرية برط، وما تبقى من مناطق مازالت تحت سيطرة الميليشيات.

وأعلن القائم بأعمال قائد المنطقة العميد الركن منصور ثوابة أن الجيش الوطني فتح صفحة جديدة أمام كل من أعلن انحيازه الى جانب الشعب والشرعية، وأكد أن الجيش لن يشهر سلاحه إلا ضد من يقف في صفوف مليشيات الانقلاب



اقرأ أيضا:

القوات الشرعية في اليمن تستعيد مناطق في صعدة