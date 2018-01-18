تقرير أمام مجلس الأمن: "إيران تمد الحوثيين بالصواريخ"

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (سي ان ان)



وجه تقرير سري عرض أمام مجلس الأمن حول اليمن أصابع الاتهام إلى إيران، مؤكداً وصول صواريخ بعيدة المدى وطائرات بدون طيار إلى مليشيا الحوثي، رغم فرض حظر التسلح على ذلك البلد، وأكد التقرير أن فحص بقايا الصواريخ، التي سقطت على السعودية، يظهر أنها إيرانية الصنع، وقد عمل على التقرير مجموعة من الخبراء والمحققين الذين سعوا إلى تحديد ما إذا كان هناك انتهاكات لقرار حظر تصدير السلاح إلى اليمن، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.



ويقول التقرير إن لجنة الخبراء كشفت عن وجود "بقايا صواريخ وطائرات بدون طيار إيرانية الأصل ووصلت إلى اليمن بعد فرض حظر تصدير الأسلحة إلى ذلك البلد"، وبالتالي وجدت اللجنة أن إيران "لم تلتزم بالإجراءات المطلوبة لمنع التوفير المباشر أو غير المباشر، وبيع ونقل صواريخ طراز "بركان 2H- " ذات المدى القصير ومخازن الوقود المستخدم للصواريخ والطائرات العاملة بدون طيار من طراز "أبابيل" للحوثيين.

وسبق لإيران التورط في دعم الحوثيين عدة مرات، وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية المعاصرة بعد سقوط عشرة آلاف قتيل جراء الانقلاب الحوثي، بينما تهدد الكوليرا مليون شخص ويقف 11 مليون يمني على شفير المجاعة نتيجة لقطع الحوثيين إمدادات الغذاء عن مواطني اليمن.ويشير التقرير إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن لأشهر عديدة، كما يقول إن مليشيات الحوثي "تستخدم التهديد بالجوع كوسيلة ضغط وأداة حرب".

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