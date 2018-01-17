مقتل الإرهابي "القلاف" بعملية أمنية سعودية في العوامية

أخبار الآن | الرياض السعودية (وكالات)



أعلنَ أمنُ الدولة في المملكة العربية السعودية، مقتلَ عبد الله ميرزا القلاف، المطلوبِ في عددٍ من الجرائم الإرهابية، في عمليةٍ أمنية ببلدةِ العوامية في محافظةِ القطيف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن قواتِ الأمنِ عثرت داخلَ سيارة القلاف على أسلحةٍ وبدلةٍ عسكريةٍ وأقنعة، بعد قتلِهِ بالقربِ من مزرعةٍ تقعُ بينَ بلدتي العوامية والقديح.

ولدى محاولات قوات الأمن إيقافه، رفض القلاف الاستجابة وبادر بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، "مما اقتضى‏ التعامل معه وفقا لمتطلبات الموقف لتحييد خطره"، مما أسفر عن مقتله.

وأكد المصدر أنه لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي إصابات خلال العملية.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها "مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية





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