ليبيا: العثور على جثت 6 جنود قرب الحدود مع مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ذكر تقرير إخباري، أن دورية من الجيش الوطني الليبي، عثرت على جثث 6 جنود ليبيين في منطقة واحة الجغبوب، شمال شرق ليبيا، قُرب الحدود مع مصر، حسب ما نقل موقع "بوابة الوسط" الليبي، عن مصدر عسكري الثلاثاء، وقال المصدر إن "دورية مشتركةً تابعة للكتيبتين 106 و501 و المرابطة بالجنوب الشرقي، قُتل منها 6 جنود، وفُقد الاتصال بجندي آخر جنوب واحة الجغبوب".

يُذكر أن مناطق شرق ليبيا، بما في ذلك الحدود مع مصر، تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والذي يخوض حرباً مستمرة منذ 2014 ضد فصائل متشددة.

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن بلاده تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب.

وعرض المتحدث العسكري، صور إرهابيين قاتلوا في ليبيا وهم يتلقون العلاج في مستشفيات تركية، وفي سياق حديثه أكد المسماري أن تركيا حاضنة ٌ وداعمة ٌ للإرهاب في ليبيا، منبهاً إلى وجودِ مؤامرةٍ على القوى الوطنية ..

وضبط خفر السواحل اليوناني، الأربعاء، سفينة محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات وهي في الطريق إلى ليبيا، وفق ما نقلت رويترز، وتشير بوليصة شحن السفينة التي كانت ترفع علم تنزانيا، إلى أنها أخذت حمولتها من ميناءي مرسين والإسنكدرونة التركيين، وحددت الوجهة في جيبوتي وعمان.

وتم رصد السفينة قرب جزيرة كريت، السبت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال، ودعا الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي اعتبار واقعة السفينة التركية المحملة بالمتفجرات إلى ليبيا بمثابة جريمة.

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