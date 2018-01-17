قرقاش: تعرض قطر للطيران المدني تصعيد مصدره القلق والإرباك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أن هناك تفسيرين فيما يتعلق بتطورات الأزمة مع قطر التي حصلت خلال الأيام الأخيرة.

قرقاش اشار في تغريدة له عبر موقع "تويتر" اليوم أن لدى تطورات أزمة قطر خلال الأيام الأخيرة والتعرض للطيران المدني تفسيران، الأول أنه تصعيد مصدره القلق والإرتباك، والثاني أنه محاولة يائسة تخوفًا من التهميش".

وأكد قرقاش في تغريدته على موقف بلاده من الواقعة قائلاً: "ردنا سيكون متزن وقانوني وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب".

وسلمت الإمارات، الثلاثاء، لمجلس الأمن رسالة تضمنت ردها الذي يفند المزاعم القطرية الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن حول اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية.

وكان سيف محمد السويدي مدير عام "هيئة الطيران المدني" بدولة الإمارات، قد قال إن بلاده ستتقدم بشكوى ضد قطر إلى "منظمة الطيران المدني الدولي" التابعة للأمم المتحدة، بعد واقعتي اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين خلال رحلتيهما المعتادتين إلى البحرين.

وأضاف في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن "الإمارات ستتهم قطر بانتهاك اتفاقية "شيكاغو" في شكواها لمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو".

وأكد السويدي أن "الطائرات العسكرية القطرية اقتربت من الطائرتين المدنيتين مسافة تقل عن 400 قدم، مشددًا على أن "الطائرات المدنية التي تعبر المجال الجوي القطري غير آمنة"، متابعًا: "لدينا أدلة وبراهين ضد قطر لتقديمها للمنظمة الدولية للطيران المدني".

وشدد على أن "الرادارات البحرينية رصدت المقاتلات القطرية خلال اعتراضها الطيران المدني الإماراتي، وأن الواقعة شوهدت أيضًا بالعين المجردة من قبل طواقم الطائرات والركاب مما يشكل تهديدًا واضحًا وصريحًا لحياة مدنيين أبرياء".

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