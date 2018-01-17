​​​​​​​الجولاني يعرض "المصالحة" و يدعو لصد هجوم قوات النظام

أخبار الآن | إدلب - سوريا ( أ ف ب )



في تسجيل يثبت بلا أدنى شك حجم الخلافات داخل هيئة تحرير الشام عرض زعيم "هيئة تحرير الشام" المعروفة بالنصرة سابقا والتابعة لتنظيم القاعدة محمد الجولاني، عرض على فصائل المعارضة"المصالحة الشاملة"، وطالب الجولاني، في تسجيل صوتي بث الثلاثاء المعارضة المسلحة إلى "رص الصفوف" للتصدي للهجوم الواسع الذي تشنه قوات النظام على محافظة ادلب في شمال غرب البلاد.



داعيا إلى "ان ننشغل في اعدائنا اكثر من انشغالنا في انفسنا وخلافاتنا" لان هذه "مرحلة حرجة" في تاريخ الثورة السورية، وكان الجولاني يتزعم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا) قبل ان ينضوي هذا التنظيم مع تنظيمات متشددة اخرى في ائتلاف حمل اسم "هيئة تحرير الشام" وتولى الجولاني لاحقا قيادته العامة.



وهو اول تسجيل يبث للجولاني منذ اعلان روسيا في تشرين الاول/اكتوبر انها تمكنت بواسطة غارة جوية من اصابته بجروح خطرة دخل على اثرها في غيبوبة وهو ما نفته "هيئة تحرير الشام" في حينه، ومنذ اشهر تحتل هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة ادلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المقاتلة على مناطق أخرى محدودة من المحافظة التي تشهد منذ 25 كانون الاول/ديسمبر معارك عنيفة بين قوات النظام السوري من جهة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى من جهة ثانية.



وقال الجولاني في التسجيل الذي بثته الهيئة "مئة يوم ونحن نخوض معركة من أشد المعارك على كامل الصعد"، ومنذ فترة طويلة يمتنع بعض من فصائل المعارضة عن القتال الى جانب هيئة تحرير الشام لأسباب عديدة كان آخرها "مناطق خفض التوتر" التي اعلنت في سوريا وتشمل احداها محافظة إدلب وقد تم التوصل الى اتفاق بشأنها في أيار/مايو 2017 في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.



وإذ حمّل الجولاني اتفاق استانا المسؤولية عن الهجوم الذي تشنه قوات النظام مدعومة بروسيا على ادلب، اكد انه بامكان الفصائل المعارضة "تجاوز هذه الأزمات اذا وحدت الجهود وتراصت الصفوف"، واضاف "اننا مستعدون للتصالح مع الجميع وفتح صفحة جديدة عبر مصالحة شاملة"، داعيا الى "ان ننشغل في اعدائنا اكثر من انشغالنا في انفسنا وخلافاتنا" لان هذه "مرحلة حرجة" في تاريخ الثورة السورية التي تقترب من دخول عامها السابع.



ويأتي تحرك قوات النظام باتجاه ادلب بعد انتهائها من آخر أكبر المعارك ضد تنظيم داعش في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وترمي قوات النظام من هجومها الواسع على ادلب الى السيطرة على ريف ادلب الجنوبي الشرقي وتأمين طريق استراتيجي محاذ يربط مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، بدمشق.

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