الجبير: "على إيران التوقف عن دعم الإرهاب"

أخبار الآن | دبي -الامرات العربية المتحدة (وكالات)



شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي على أن إيران تـُعَد ُمصدر الصراعات الأكبر في المنطقة، نتيجة سلوكها في لبنان والعراق وسوريا والبحرين وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، يوم أمس الثلاثاء.

وقال الجبير: إن على إيران أن تقرر إذا ما كانت ثورة أو دولة، فإذا كانت ثورة سيتم التعامل معها، وإذا كانت دولة مؤسسات فعليها أن تتقيد بالقوانين الدولية، وتحترم مبدأ حسن الجوار وتتوقفَ عن التدخلات في شؤون الدول، وتكف عن دعم وتمويل الإرهاب".

وأضاف: "وجهنا رسالة واضحة إلى إيران بأن سلوكها مرفوض"، وأشار إلى أن الاتفاق النووي في حاجة إلى تحسين، خاصة فيما يتعلق بالحدود القصوى لتخصيب اليورانيوم، وفي رد على سؤال حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، حمل الجبير ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية: "فهي من اختطفت البلاد وأرسلت الأطفال جنوداً في ساحات المعارك".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، أن التنسيق بين السعودية وبلجيكا قائم في مختلف المجالات، وتقدم بالشكر للمملكة على دورها في توحيد صف المعارضة السورية، وجهودها الإنسانية في اليمن، وعن إيران، أكد وزير الخارجية البلجيكي البحث عن سبيل للتعامل مع إيران، وبرنامجها للصواريخ الباليستية وتأثيرها الإقليمي السلبي.

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