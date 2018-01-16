جماعة الشباب تجبر صوماليين على تجنيد أطفالهم

أخبار الآن | مقديشو - الصومال (وكالات)



قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جماعة الشباب خَطفت مدنيين بمنطقة باي الصومالية في الشهور الأخيرة لإجبار المجتمعات المحلية على تسليم أطفالها لتجنيدهم فكريا وعسكريا، وقالت ليتيشا بدر كبيرة الباحثين في الشؤون الأفريقية بالمنظمة ان حملة التجنيد الوحشية التي تنفذها الشباب تقوم على اخذ أطفال الريف من آبائهم حتى يخدموا هذه الجماعة المسلحة المتشددة .

من جانب آخر، نبذت جماعة الشباب قياديا سابقا بها انشق وانضم إلى صفوف الحكومة الصومالية وقالت إنه" مرتد" يجوز قتله، ودب الخلاف عام 2013 بين الجماعة، التي نفذت عدة تفجيرات في العاصمة مقديشو، ومختار روبو أبو منصور المتحدث السابق باسمها ونائب زعيمها والذي انضم إلى صفوف الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في أغسطس.

وتقاتل جماعة الشباب منذ سنوات لمحاولة الإطاحة بالحكومة الصومالية المركزية، وتم طرد الجماعة المتحالفة مع تنظيم القاعدة من العاصمة مقديشو عام 2011، وفقدت منذ ذلك الحين أيضا ما يقرب من كل الأراضي الأخرى التي احتلتها وذلك بعد هجوم نفذته قوات الحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميسوم).غير أن جماعة الشباب ما زالت تشكل تهديدا كبيرا ونفذت تفجيرات في مقديشو وبلدات أخرى لضرب أهداف عسكرية ومدنية.

اقرأ أيضا:

هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في الصومال





