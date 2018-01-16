السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)



اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، الثلاثاء، صاروخاً باليستياً اطلقه الحوثيين على جازان. ونجحت القوات السعودية في تدمير الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.

وفي 5 يناير/كانون الثاني، اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخاً باليستياً فوق نجران أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، دون إحداث أي خسائر بالأرواح.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في ذلك التوقيت، بأن اعتراض الصاروخ المذكور وتدميره جاء بواسطة سرايا الباتريوت.

وقال المالكي في تصريحات سابقة، إن جماعة الحوثي تواصل الأعمال العدائية صوب الأراضي السعودية بدعم من النظام الإيراني.

وأكد أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قتل 10 مدنيين في صنعاء جراء صاروخ كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد أطلقته من العاصمة في عملية فاشلة.

من جهة اخرى واصل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تقدمه الميداني باتجاه منطقة فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد، على وقع مواجهات وانهيار في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وتمكن الجيش اليمني من تحرير جبل الصرير، وتدور المعارك حاليا في جبل البير و النشيف و الساده وجبل القرحاء و ظهر لبان وموقع الموقع الاستراتيجي ببلاد الفقراء الذي يطل على منطقة فضحه أولى مناطق مديرية الملاجم، وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات.

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