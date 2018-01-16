الأمم المتحدة: أكثر من 22 مليون يمني بحاجة الى مساعدات

أخبار الآن |نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)



أعلنت الامم المتحدة الثلاثاء ان اكثر من 22 مليون شخص بحاجة الى مساعدات في اليمن حيث يزداد خطر حصول مجاعة بسبب النزاع مع المتمردين الحوثيين، وأشار تقرير جديد لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة الى ان 22,2 مليون يمني 76% من سكان اليمن بحاجة الى المساعدة في هذا البلد الفقير بزيادة 1,5 مليون شخص خلال الاشهر الستة الماضية.



وتابع التقرير ان خطر حصول مجاعة في تزايد اذ يعاني 8,4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6,8 ملايين في 2017، وتشمل هذا الارقام اكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من اصل 95 هي الاكثر تعرضا لخطر المجاعة.



واضاف التقرير ان اكثر من 1500 مدرسة في البلاد تعرضت لاضرار او دمرت بالكامل نتيجة النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات، كما تحتل مجموعات مسلحة بعض المدارس، وكانت الامم المتحدة أعلنت العام الماضي ان اليمن يشهد "اسوأ أزمة انسانية في العالم".



ويشهد اليمن الذي يعد من افقر الدول العربية، نزاعا وتدخلا من تحالف تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي واسفر عن مقتل اكثر 8750 شخصا واصابة اكثر من 51 الفا بجروح من بينهم عدد كبير من المدنيين، كما اشارت منظمة الصحة العالمية الى ان انتشار وباء الكوليرا في البلاد منذ نيسان/ابريل الماضي اسفر عن وفاة اكثر من 2200 شخص.

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