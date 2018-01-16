أسبوع أبوظبي للإستدامة.. قضايا عالمية وحلول متجددة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عمر السامرائي)

في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التأم شمل أكثر من خمسة وثلاثين ألف مشارك قدموا من مئة وخمس وسبعين دولة للتعرف على ما تحتويه أروقة معرض "أسبوع ابوظبي للاستدامة"

أسبوع آخر هذه السنة ، يحمل قضايا عالمية وحلولا متجددة، يناقشها قادة العالم وصناع القرار، والعلماء والأكاديميين، لبحث التحديات التي تواجه قطاع طاقة المستقبل، في أبرز فعاليات أسبوع ابوظبي للاستدامة الرافع هذا العام شعار "معا لدفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة"

تشابك المصالح على المستوى الدولي فرضت التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة للأطراف كافة.

وينشد المجتمعون رسم سبل كفيلة ، لتجاوز تحديات الإستدامة ، مستخدمين آلية الحوار البناء القادر على تعزيز آفاق التعاون العملي والاستراتيجي المواكب لمستجدات الخلق والابتكار.

تركيز أبوظبي على دفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة نحو الطاقة النظيفة والمتجددة خطوة مهمة لتمكين المجتمع الدولي من إدراك أهمية الاستراتيجيات الفاعلة ، القابلة للتطبيق للحد من التغيرات المناخية وضمان أمن الطاقة والمياه.

تتضمن الفعاليات الرئيسية لاسبوع ابوظبي للاستدامة على اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وحفل توزيع جائزة زايد لطاقة المستقبل والقمة العالمية ومنتدى كفاءة استهلاك الطاقة في المباني، فضلا عن منتجى وسائل النقل الكهربائية.

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