قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع بمديرية البقع شرقي صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، امس الأحد، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تقدماً جديداً بتحرير عدد من المواقع في المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن ، وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، أن قوات الجيش تمكنت لأول مرة من تحقيق الالتحام بين جبهتي الميمنة والميسرة بسلسلة جبال عليب، وقطع خطوط إمدادات الميليشيات ومنع تسللهم إلى سوق البقع. وأكد أن «الجيش الوطني تمكن من تأمين سوق البقع ومفرق الجوف مع الخط الدولي الرابط بين البقع ومدينة صعدة ومثلث بتجة الجوف»، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وأكد العميد الأثلة للموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني، أن الميليشيات تعيش حالة من الخوف، وأن هناك فراراً جماعياً لعناصرها بعد تكبدها خسائر في الأرواح والمعدات، وتوعّد باجتثاث ميليشيات الحوثي «من محافظة صعدة وصولاً إلى مران حيث يقبع زعيمها» عبدالملك الحوثي.



من جهته، أوضح قائد اللواء 103 مشاة ميكا العميد ذياب القبلي، أن قوات الجيش حررت منطقة العواضي والسعراء وسوق البقع، وأجزاء من سلسلة جبال العليب في مديرية البقع شرق صعدة. وأفاد القبلي بأن قوات الجيش نفذت هجوماً مباغتاً على ميليشيات الحوثي الانقلابية في تلك المواقع، وأكد أن التقدم لا يزال مستمراً لاستكمال عملية تحرير ما تبقى من محافظة صعدة معقل الانقلابيين، ويضيّق الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، الخناق على ميليشيات الحوثي في معقلها الرئيسي بصعدة من عدة محاور، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".

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