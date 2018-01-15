قتلى وجرحى في تفجير مزدوج وسط بغداد

أخبار الآن | بغداد - العراق ( وكالات )



افادت مصادر امنية عراقية الاثنين عن سقوط قتلى وجرحى في تفجير مزدوج استهدف تجمعا للعمال بأجر يومي وسط بغداد.

وبحسب مصادر رسمية فقد أدى التفجير إلى قتل 16 شخصا وجرح عشرات آخرين .

ووقع الهجوم بعد يومين على تفجير نفذه انتحاري ووقع في ساحة عدن القريبة من منطقة الكاظمية التي تقطنها اغلبية شيعية شمالي بغداد.

وقال احد المصادر إن التفجير المزدوج نفذه انتحاريان يرتديان سترتين ناسفتين على تجمع للعمال في ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن في بيان إن "الهجوم الارهابي" اسفر عن مقتل خمسة اشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح.

وذكر شهود عيان أنهم احصوا عددا اكثر من القتلى والجرحى وقالوا إن معظم الضحايا من العمال والكسبة العاملين بأجر يومي.

وغالبا ما تتضارب الانباء بعد أي تفجير يقع في العراق لامتناع المسؤولين عن التصريح ومنع الصحفيين من الوصول الى مكان الحادث.

وضربت الشرطة العراقية طوقا حول مكان التفجير فيما شوهدت سيارات الاسعاف تنقل المصابين الى المستشفيات القريبة لإسعافهم.

وقطعت قوات الامن عددا من الطرق الرئيسية المؤدية الى ساحة الطيران التي ارتفعت فيها سحب الدخان الاسود.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير لكن تنظيم داعش تبنى في السابق هجمات دموية مماثلة في بغداد وباقي المدن العراقية.

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