سماء الرياض تتزين بألوان مبهجة أثناء عرض جوي

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (رويترز)

تدفق زوار مولعون بالطيران على مطار الثُمامة في الرياض للاستمتاع بمشاهدة عرض جوي أضاء سماء الرياض بألوان مبهجة بمناسبة الملتقى الرابع للطيران العام يوم الخميس (11 يناير كانون الثاني)، ونظم الاحتفالية نادي الطيران السعودي، وشارك في العرض الجوي 60 طائرة وفريقا الصقور السعودية وفرسان الإمارات بهدف نشر ثقافة الطيران.

وأوضح صالح الهليل، وهو من قوات الطيران الأمني الملكي السعودي، أن العرض الجوي فرصة لتوعية الرأي العام بشأن الطيران، وقال "هي طبعا المشاركات على نحو الخليج عامة (مستوى الخليج) من الإمارات، من الكويت، من البحرين، فالمشاركات هذي إحنا نوصل المعلومات، يعني للرجال ولأطفال والنساء إنه ما هو الفرق بين الطيران الرياضي وما هو الطيران العسكري والعروضات العسكرية".

وقدمت الفرق المشاركة عروضا مبهرة ملأت سماء الرياض بخطوط من الدخان الملون الذي غطى سماء مطار الثُمامة وسط تهليل وصياح الجمهور، وجذب العرض عائلات وأطفال منهم زائر جاء خصيصا من جنوب السعودية لمشاهدته مع أبنائه ويدعى فايع عسيري.

وقال فايع عسيري لتلفزيون رويترز "بالنسبة لطائرات الصقور السعودية والإماراتية، طائرات لها مهاراتها ومعروفة بالعروض الجوية تبعها وفرصة إني جبت (أحضرت) الأولاد علشان يشوفون العروض هادي (هذه)، يستفيدوا منها ويأخذوا فكرة عن الطيران وزي كده. وهذي الفايدة الكبيرة أهم شيء"، ويتنامى، بشكل سريع، اهتمام الشبان السعوديين بالطيران، وأصبح عرض الرياض الجوي نقطة تجمع أساسية للمولعين بالطيران من أنحاء المملكة..

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