25 قتيلا في مظاهرات التغيير في إيران

أخبار الآن | إيران - (أ ف ب)

قتل 25 شخصا في مظاهرات التغيير الأخيرة التي شهدتها مدن إيرانية ، وفق حصيلة رسمية جديدة .

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية ان 465 شخصا تم توقيفهم في كامل البلاد على صلة بالمظاهرات لا يزالون موقوفين بينهم 55 في طهران.

وقال غلام حسين محسني اجائي المتحدث باسم السلطة القضائية "قتل 25 شخصا بينهم اناس عاديون ومن قواتنا في الاضطرابات الاخيرة، لكن لا احد قتل برصاص قوات الامن لانها تلقت اوامر بعدم استخدام السلاح"، بحسب ما اوردت وكالة ميزان اونلاين التابعة للقضاء.



وشهدت ايران بين 28 كانون الاول/ديسمبر 2017 والاول من كانون الثاني/يناير 2018 اضطرابات رافقت احتجاجات على غلاء المعيشة وضد السلطات في عدة مدن.



وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للاضطرابات 21 قتيلا هم 15 متظاهرا واثنين من عناصر الامن واربعة مدنيين لم يكونوا من المتظاهرين.



وكان النائب الاصلاحي محمود صادقي قال الثلاثاء انه تم توقيف 3700 شخص على علاقة بالاضطرابات منذ 28 كانون الاول/ديسمبر.



وسبق ان اكد مسؤولون سياسيون وامنيون ان معظم الموقوفين تم الافراج عنهم باستثناء اشخاص مرتبطين بمجموعات "الثورة المضادة".

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