قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مناطق جديدة في "البيضاء"

أخبار الآن | البيضاء - اليمن - (وكالات)



تمكنت قواتُ الجيشِ اليمني، من استعادةِ السيطرة على جبلِ السادّه وشعب ماور ومنطقةِ المليح، في مديريةِ ناطع بمحافظةِ البيضاء، بعدَ معارك مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، خلفت قتلى و جرحى. بحسبِ ما قالتهُ وسائلُ اعلامٍ يمنية.

وكانت قوات الشرعية قد أحرزت مؤخرا تقدما في مديريتي نعمان وناطع في البيضاء، بعدَ استعادةِ السيطرة على بيحان وعسيلان في شبوة.

في وقت سابق استهدفت غارة جوية لطيران التحالف العربي معسكرا تدريبيا لمسلحي الحوثي في محافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 40 شخصا بين قتيل وجريح، يأتي ذلك غداة تكبد الحوثيين خسائر فادحة، الجمعة، لدى محاولتهم مهاجمة القوات الشرعية في مدينة ميدي بمحافظة حجة شمال غربي العاصمة اليمنية، وشنت المقاتلات الغارة على المعسكر الجديد في منطقة ريام الواقعة في رداع.



وشوهدت سيارات تنقل قتلى وجرحى بعد الغارة إلى مستشفيات رداع وذمار، وقتل نحو 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي في المعارك التي استمرت قرابة خمس ساعات، فشل المتمردون خلالها من كسر الحصار على ما تبقى من جيوب لهم داخل المدينة، كما قتل 4 جنود من القوات الحكومية خلال المعارك، التي تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على تعزيزات وخنادق للحوثيين..



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