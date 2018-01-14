توثيق 2200 انتهاك حوثي خلال شهر ديسمبر في تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

وثق تقرير جديدٌ أكثر من 200 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في تعز خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني، أن فريقه وثق 47 حالة قتل، بينهم نساءٌ وأطفال بالقنص المباشر، كما قـُـتل 15 آخرون بقذائف الميليشيات، التي تسقط يوميا على المناطق المكتظة بالسكان، في حين أعدمت الميليشيات مدنياً آخر.

ورصد التقرير إصابة 96 مدنيا بينهم 27 طفلا و4 نساء، حيث أصيب 37 مدنيا منهم من جراء قذائف الميليشيات الانقلابية، و8 مدنيين بصاروخ كاتيوشا، فيما أصيب 23 مدنيا بينهم طفلان وامرأة برصاص قناص من المليشيا المتمردة، وأصيب مدني آخر جراء انفجار لغم زرعته المليشيا.

وسجل المركز 3 حالات اختفاء واختفاء قسري قامت بها الميليشيات المتمردة، بينها 16 حالة اختطاف و23 حالة اختفاء قسري، فيما تم تعذيب 11 من المختطفين، كما أعدم الحوثيون أحد المختطفين.

وبحسب التقرير، فقد رصد الفريق الميداني للمركز تهجير ونزوح جماعي لـ346 أسرة و1897 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع كبير في حالات النزوح والتهجير القسري خلال شهر ديسمبر نتيجة القصف المكثف.

وتم توثيق ورصد 36 حالة منازل تضررت بشكل كلي نتيجة القصف بالقذائف والصواريخ وتفجير منازل مجاورة، و41 منزلا تضررت بشكل جزئي، وتفجير 3 منازل لمواطنين، فيما تم تدمير 21 منشأة عامة وخاصة، بينها مسجدان ومدرسة.



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