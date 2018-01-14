انتخابات العراق: العبادي يعلن عن تشكيل "ائتلاف النصر"

أخبار الآن | بغداد - العراق -(وكالات)



أعلن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي عن تشكيل ائتلاف النصر والإصلاح، داعيا الكيانات السياسية للانضمام لإئتلافه الوطني ، حسب ما جاء في تغريدة في حسابه على تويتر، وقال العبادي، "إن ائتلاف النصر سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية، أن ائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية، واتفقت قيادات حزب الدعوة العراقي، السبت، على أن يقود رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي قائمة النصر والإصلاح، بينما يقود رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قائمة ائتلاف دولة القانون تحت مظلة إشراف الحزب في الانتخابات المقبلة.



ويذكر أن تحالف الفتح يضم منطمة بدر برئاسة هادي العامري، والمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي، و8 من فصائل الحشد، و ١١ حزبا وكيانا آخرين منهم المجلس الأعلى الإسلامي والسياسي ابراهيم بحر العلوم.

أما تحالف النصر التابع للعبادي فقد انضمت إليه كتلة الفضيلة، وتيار الإصلاح برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، ومستقلون برئاسة حسين الشهرستاني ، فضلا عن ثلاث كتل من القوى السنية إحداها تابعة لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي وتحمل اسم (بيارق الخير)..

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