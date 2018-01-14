المسماري: ليبيا تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب

أخبار الآن | ليبيا - (وكالات)

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن بلاده تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب.

وعرض المتحدث العسكري، صور إرهابيين قاتلوا في ليبيا وهم يتلقون العلاج في مستشفيات تركية.

وفي سياق حديثه أكد المسماري أن تركيا حاضنة ٌ وداعمة ٌ للإرهاب في ليبيا، منبهاً إلى وجودِ مؤامرةٍ على القوى الوطنية ..

وضبط خفر السواحل اليوناني، الأربعاء، سفينة محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات وهي في الطريق إلى ليبيا، وفق ما نقلت رويترز.

وتشير بوليصة شحن السفينة التي كانت ترفع علم تنزانيا، إلى أنها أخذت حمولتها من ميناءي مرسين والإسنكدرونة التركيين، وحددت الوجهة في جيبوتي وعمان.

وتم رصد السفينة قرب جزيرة كريت، السبت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.

ودعا الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي اعتبار واقعة السفينة التركية المحملة بالمتفجرات إلى ليبيا بمثابة جريمة.

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