القوات الإماراتية تطهر المناطق اليمنية من ألغام الموت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تقوم فرق الهندسة الإماراتية بعمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الطرق التي يستخدمها سكان مناطق الساحل الغربي في اليمن.

أكثر من نصف مليون لغم زرعتها ميليشيات الحوثي في المحافظات المحررة في اليمن بينها ألغام محرمة دولياً أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت بآلاف الإعاقات.

وفي إطار مساعدتها للشعب اليمني، تعمل الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بشكل يومي على تطهير المناطق المحررة من آلاف الألغام والعبوات الناسفة في الطريق الواقع بين المخا ومدينة الخوخة، وتتنوع أشكال الألغام التي يقوم الحوثيون بزرعها، فمنها ما هو صناعة يدوية على شكل صخور أوعلى شكل كتل رملية.

والألغام المحرّمة دولياً لا تُزرع في المناطق المفتوحة وخارج المدن فحسب، بل داخل المدن والأحياء المكتظة بالسكان وعلى الطرقات التي يسلكها المدنيون يومياً وفي المزارع، وهو الأمر الذي تسبّب في زيادة عدد الضحايا من قتلى وأشخاص آخرين أصيبوا بإعاقات مختلفة.

وبحسب مدير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فإن التحالف وثّق في تعز وحدها قتل 189 شخصاً، من بينهم 31 طفلاً وتسع نساء، في حين جُرح وتشوّه 225 مدنياً من بينهم 11 امرأة و22 طفلاً خلال عام 2017"، داعيا الميليشيات الانقلابية إلى التوقّف الفوري عن زرع الألغام وتصنيعها وكذلك تصنيع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى تسليم خرائط حقول الألغام المزروعة إلى اللجنة الوطنية لنزع الألغام والسماح لها بالعمل من دون استهدافها.

وبهدف التقليل من عدد ضحايا الألغام ومخلفات الحرب، ينظّم المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتعاون مع منظمات مدنية محلية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حملات توعية في عدد من المحافظات.

وبحسب إحصاءات خاصة ببرنامج التوعية حول مخاطر الألغام في المحافظات الجنوبية، فإنّ نحو 100 ألف مواطن استفادوا من الحملة التي نظّمت في الضالع وتعز وشبوة جنوب اليمن.

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