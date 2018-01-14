العثور على "كنز ثمين" في الرقة قد يطيح بالبغدادي واتباعه

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (صحف)

أعلن جنرال أمريكي، أحد قادة القوات المتمركزة بالرقة شمالي سوريا، عن العثور على مئات الملفات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية المتعلقة بتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي"، في حوارها مع الجنرال الأمريكي "جيمس جاريد"، أن التسجيلات احتوت على تفاصيل دقيقة عن كل فرد من أفراد عناصر التنظيم الإرهابي، تم توثيقها صوتيا للحفاظ على البيانات الشخصية لكل فرد، كما كشفت عن معلومات تفيد بأن الهدف الأكبر لعناصر التنظيم في الوقت الحالي هو البقاء والاستمرار بعد أن نجحت قوات التحالف في تحرير 98% من معاقله.

وقال الجنرال "جيمس جاريد" إنه عثر أيضا على ملفات إلكترونية على أجهزة حواسيب بمقرات قيادة التنظيم تقدر كميتها بالمئات من "التيرا بايتس"، احتوت على معلومات تتعلق بالبنية الأساسية لتنظيم داعش الإرهابي وقوانينها في تنظيم التعامل مع الإرهابيين الأجانب.

وأكد القائد العسكري الأمريكي أن هذه الملفات الصوتية والإلكترونية تعد أهم إنجاز في الحرب الدولية على داعش حتى الآن، فمن خلالها سيتم التعرف على جميع البيانات الشخصية المتعلقة بعناصر التنظيم في جميع أنحاء العالم، مما سيسهل من عملية ملاحقة الذئاب المنفردة من أنصار داعش، ومنع الهجمات الإرهابية قبل حدوثها، مشيرا إلى أنه حتى الآن من خلال مراجعة الملفات تمكنت القوات الأمريكية من اكتشاف قيمة ما كان يتحصل عليه التنظيم الإرهابي من أموال من النفط والبنوك المنهوبة بسوريا والعراق.

كما أكد أن هذه التسجيلات ستكون ذات فائدة في تتبع قائد داعش الأعلى أبوبكر البغدادي، للتعرف على مكان اختبائه والقبض عليه.

وتمتلك القوات الأمريكية نحو 2000 جندي بالعراق وسوريا، أعلن البنتاجون استمرارهم في التواجد بالمنطقة حتى يتم التأكد من القضاء على جميع عناصر داعش الهاربين داخل الأراضي السورية والعراق بنسبة 100%.

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