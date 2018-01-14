الجيش اليمني يحرر جبل مركوزة الاستراتيجي في البيضاء

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

حرر الجيش اليمني جبل مركوزة بمديرية ناطع المطلِ على موقع فضحة الاستراتيجي بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وأفادَ مصدر عسكري أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير الجبل بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي قال إنها تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأكد مواصلة الجيش اليمني عملياته العسكرية ضد المواقع التي تتحصن فيها الميليشيات حتى تحرير محافظة البيضاء بالكامل.

وبحسب المقاومة الشعبية في البيضاء، فإن هناك أهمية استراتيجية كبيرة لتحرير جبل مركوزة، نظراً لأنه يطل على موقع فضحة الذي يُعد من أهم المواقع التابعة للميليشيات الحوثية في البيضاء.

كما أن السيطرة على جبل مركوزة تؤمن بشكل كامل مديرية ناطع، وهي ثاني مديريات محافظة البيضاء بعد مديرية نعمان التي تم تحريرها منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير البيضاء قبل أيام، عقب استكمال تطهير كامل محافظة شبوة من ميليشيات الحوثي.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت غارات، السبت، على معسكرين تدريبيين للحوثيين في مديرية العرش بالبيضاء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 90 مسلحا حوثياً وجرح العشرات، كما دمرت غرفة عمليات عسكرية للميليشيات في مديرية القريشية بذات المحافظة.