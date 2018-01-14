إصابة مسؤول في حماس بإنفجار سيارة جنوب لبنان

أخبار الآن | صيدا - لبنان - (أ ف ب)

أصيب المسؤول في حماس محمد حمدان، جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، حسبما أفادت مصادر لبنانية وفلسطينية.

وووقع التفجير بحسب بيان للجيش اللبناني بعبوة ناسفة زنتها حوالى 500 غرام من المواد المتفجرة، وبداخلها كمية من الكرات الحديدية.

وتعرض حمدان وفقما أوضح مصدر طبي في صيدا لإصابة بالغة في قدميه بينما كان يهم بالصعود إلى السيارة، خضع على إثرها لعملية جراحية.

وتصاعدت ألسنة اللهب من السيارة، فيما عملت سيارات الإطفاء على إخماد النيران وضربت الأجهزة الأمنية طوقا في المكان تزامنا مع بدء تحقيقاتها.

وفي بيان أصدرته في وقت لاحق، أفادت حماس بأن حمدان "كادر تنظيمي من كوادر الحركة" في مدينة صيدا، دون أن تحدد طبيعة المسؤوليات التي يتولاها.

ولا يعد حمدان من الوجوه السياسية للحركة وهو ليس معروفا إعلاميا، إلا أن مصدرا أمنيا فلسطينيا في صيدا قال لـ"فرانس برس" إن حمدان "مسؤول في الجهاز الأمني لحماس ويرتبط عمله بالداخل الفلسطيني" تحديدا.

وفي مايو 2006 شهدت مدينة صيدا اعتداء بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل الأخوين محمود ونضال مجذوب، وهما قياديان في الجهاد الإسلامي في لبنان.

وتعد مدينة صيدا ثالث أكبر مدن لبنان، ويحاذيها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الذي يعد أكثر المخيمات كثافة سكانية في لبنان، ويعرف عنه إيواؤه مجموعات متشددة وخارجين عن القانون، ومجموعات عسكرية متعددة المرجعيات.

ويعيش في المخيم أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، انضم لهم آلاف الفلسطينيين الفارين من أعمال العنف في سوريا خلال السنوات الماضية.

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