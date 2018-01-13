قوات التحالف تضرب معسكرا حوثيا وتقتل عشرات المسلحين

أخبار الآن | البيضاء - اليمن (صحف)

استهدفت غارة جوية لطائرات التحالف العربي معسكرا تدريبيا لمسلحي الحوثي في محافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 40 شخصا بين قتيل وجريح.

يأتي ذلك غداة تكبد الحوثيين خسائر فادحة، لدى محاولتهم مهاجمة القوات الشرعية في مدينة ميدي بمحافظة حَجة شمال غربي العاصمة اليمنية.

وشنت المقاتلات الغارة على المعسكر الجديد في منطقة ريام الواقعة في رداع.

وشوهدت سيارات تنقل قتلى وجرحى بعد الغارة إلى مستشفيات رداع وذمار.

وقتل نحو 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي في المعارك التي استمرت قرابة خمس ساعات، فشل المتمردون خلالها من كسر الحصار على ما تبقى من جيوب لهم داخل المدينة.

كما قتل 4 جنود من القوات الحكومية خلال المعارك، التي تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على تعزيزات وخنادق للحوثيين.

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