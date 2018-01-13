عدد العائدين يتجاوز عدد النازحين بالعراق لأول مرة منذ 2013

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

قالت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق إنها سجلت لأول مرة منذ تفاقم أزمة النزوح في العراق في شهر كانون الاول ديسمبر من عام 2013، تجاوز عدد العائدين إلى مناطقهم الأصلية عدد النازحين في البلاد.

وذكر بيان للمنظمة أن عدد العائدين بلغ الآن ثلاثة ملايين ومئتي الف 3.2 مليون شخص، فيما ما يزال مليونان وستمئة الفِ 2.6 مليون شخص نازح ، بعد تحسن الوضع الأمني في المناطق المحررة.

وأوضح أن عدد العائدين إلى محافظة الأنبار بلغ 1.2 مليون شخص، بينما عاد إلى نينوى 975 ألف شخص، وعاد إلى محافظة صلاح الدين 460 ألف شخص، وهي المحافظات الثلاث الأكثر تضررا من احتلال داعش في 2014.

ونقل البيان عن رئيس البعثة في العراق جيرارد وايت قوله "إن العراقيين الذين ما زالوا نازحين هم من أكثر الفئات تضرراً حيث يواجهون عقبات كثيرة في العودة بما في ذلك الضرر والدمار الذي لحق بمنازلهم والبنية التحتية المحلية والحالة المالية المحدودة وقيود أخرى".

وأضاف التقرير عقب تحسن الوضع الأمني في المناطق المستعادة، عاد عدد كبير من العراقيين النازحين إلى مواقعهم الأصلية، حيث عادوا بصورة أساسية إلى كل من محافظات الأنبار بنسبة (38 في المائة، أي أكثر من 1.2 مليون شخص)، نينوى (30 في المائة، أي حوالي 975 ألف شخص)، وصلاح الدين بنسبة (14 في المائة، أي ما يقرب من 460 ألف شخص). وكانت هذه المحافظات الثلاث هي الأكثر تضررا من احتلال داعش، وتمثل 86 في المائة من السكان النازحين الحاليين في البلد.

وونوه التقرير الى انه بعد فترة وجيزة من بدء عملية إستعادة الموصل في تشرين الأول 2016، قامت المنظمة الدولية للهجرة في العراق بتشييد موقعين للنزوح في حالات الطوارئ، أحدهما في الحاج علي والآخر في القيارة، لإيواء 110 ألف نازح. وقد أنشئت هذه المواقع بالشراكة مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية. يقع الموقعان في جنوب شرق محافظة نينوى.

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