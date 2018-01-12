الرياض تحتضن الملتقى الرابع للطيران العام

أخبار الآن| الرياض - السعودية (رويترز)

نظم نادي الطيران السعودي الملتقى الرابع للطيران العام في مقر النادي في مطار الثمامة في الرياض.

ووصف الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، الملتقى الرابع للطيران العام بالفعالية الناجحة.

وتخلل الملتقى مجموعة من العروض المقدمة لطائرات التحكم عن بعد والقفز المظلي وعروض فريق الحرس الملكي وفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات.

الرياض تحتضن الملتقى الرابع للطيران العام

الملتقى يعد التجمع الأهم في السعودية لهواة الرياضات الجوية

الافتتاح تتضمن عروضاً جوية لفريق الحرس الملكي وفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات.

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