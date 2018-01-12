اعتراض صاروخ باليستي اطلقته ميليشيات الحوثي فوق نجران

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

اعترضت قواتُ الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقتهُ ميليشياتُ الحوثي الإيرانية تجاهَ منطقةِ نجران الحدودية مع اليمن.

وكانت الميليشياتُ الإيرانية قد حاولت في الخامس من الشهرِ الجاري إطلاقَ صاروخٍ باليستي على المنطقةِ ذاتِها، إلا أن الدفاعَ الجوي السعودي تصدى لهُ أيضا.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قتل 10 مدنيين في صنعاء جراء صاروخ كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد أطلقته من العاصمة في عملية فاشلة.

ودأبت ميليشيات الحوثي الإيرانية، منذ احتلال العاصمة ومناطق أخرى قبل سنوات، على إطلاق صواريخ باليستية باتجاه المناطق المحررة والأراضي السعودية

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