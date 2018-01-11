واشنطن تحقق في تهريب المخدرات إلى حزب الله

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب)

أعلن القضاء الامريكي عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات. وأضافت وزارة العدل أن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والارهاب والجريمة المنظمة وأن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله الواسعة الانتشار الممتدة عبر افريقيا وامريكا الوسطى والجنوبية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الارهاب مكلف التحقيق حول الافراد والشبكات التي تقدم دعما لحزب الله وملاحقتهم".



وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إن "وزارة العدل لن تدخر جهدا من أجل إزالة كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات ارهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة".



وأضاف "الفريق سيقوم بملاحقات تحد من تدفق الاموال الى منظمات ارهابية أجنبية وتعطل أيضا عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف".



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