نجل شقيق علي صالح يدعو لمواجهة المتمردين الحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



ظهر طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الاسبق الراحل علي صالح الذي كان أعلن مقتله أو إصابته بجروح بالغة في معارك الشهر الماضي مع الحوثيين، مجددا في صحة جيدة في شريط فيديو واكد مقرب منه وصوله الخميس الى منطقة تحت سيطرة الحكومة.



وكان علي صالح الذي تحالف لفترة مع الحوثيين، قتل في بداية كانون الاول/ديسمبر 2017 اثر معارك بين انصاره والمتمردين. وخلال مواجهات كانون الاول/ديسمبر أعلن أن نجل شقيق صالح قتل أو أصيب بجروح خطرة.



لكن شريط فيديو تلقته فرانس برس الخميس أظهر طارق محمد عبدالله صالح الذي تولى لسنوات قيادة قوات عمه، وهو يخطب في أنصاره.



ويظهر الفيديو طارق وهو يتحدث عن مقتل عمه "علي عبدالله صالح" و"عارف الزوكا" الامين العام للمؤتمر الشعبي حزب علي صالح. وقتل الزوكا في بداية كانون الاول/ديسمبر في صنعاء.



وقال نبيل الصوفي القريب من اسرة صالح لفرانس برس ان طارق صالح وصل الخميس الى منطقة في محافظة شبوة (جنوب) الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.



وكان حزب المؤتمر عين الاحد الماضي خليفة للرئيس السابق هو صادق امين ابوراس الوزير السابق للزراعة.

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