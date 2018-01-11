قتل عبدالسلام الطرمون أخطر قيادي إرهابي جزائري في ليبيا

أخبار الآن | الجزائر - (وكالات)

قتل قائد جماعة ما يسمى بحركة أبناء الصحراء من أجل العدالة المدعو "عبدالسلام طرمون" بعد تعرض موكبه لهجوم مسلح في مدينة سبها جنوب ليبيا.

ونقلت وكالات أنباء عن مصادر في الجزائر أن عائلة طرمون قامت نصبت بيت عزاء بعد تأكيد نبأ قتله في ليبيا يوم أمس.

ونقل موقع "الجيري2" الجزائري الناطق باللغة الفرنسية، الأربعاء، عن مصدر أمني أن طرمون الذي نفذ العديد من الهجمات الإرهابية ضد قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري في ولايات إليزي، ورقلة و تمنراست، قتل في ليبيا ليلة الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الارهابي مطلوب من طرف أجهزة الأمن الجزائرية بعد أن قاد هجمات عدة ضدها في ولايات إليزي، وورقلة وتمنراست.

وانشقت جماعة "أبناء الصحراء من أجل العدالة" الإرهابية التي كانت تنشط بالصحراء الجزائرية عن جماعة "التوحيد والجهاد" في غرب أفريقيا، ونقلت مجال نشاطها إلى شمال النيجر وغرب ليبيا خلال العام 2013، بعد أن فرضت القوات الفرنسية حصارًا مشددًا على الجماعات المسلحة الموجودة في إقليم أزواد شمال مالي.



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