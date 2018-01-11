فقدان 100 مهاجر بعد غرق قاربهم قبالة ليبيا

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (وكالات)



أعلنت البحرية الليبية يوم الأربعاء، أن نحو 100 مهاجر غير شرعي فـُقدوا في البحر المتوسط، بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية، وذكرت البحرية في صفحتها على فيس بوك، أن خفر السواحل الليبي أنقذ 17 شخصاً من القارب الذي غرق قبالة بلدة الخمس شرق العاصمة طرابلس.



وتشبث الناجون بحطام القارب الغارق حتى تم إنقاذهم، وأفادت البحرية في بيان بأن "هناك عدداً كبيراَ من المفقودين يتراوح بين 90 ومئة شخص من المهاجرين بشكل غير مشروع كانوا على متن القارب"، وقال قائد خفر السواحل الليبي ناصر القمودي إن المنقذين فقدوا الأمل في العثور على أي ناجين في الحادث، الذي يعد الأخير في سلسلة الكوارث قبالة السواحل الليبية.

وأضاف: "في الظروف العادية، نجد عادة في المياه أثار ناجين أو جثث الموتى. ولكن بسبب تلاطم أمواج البحر، لم نعثر على أي شيء ولا حتى قطعة ملبس، ومن ثم فقدنا الأمل في العثور على أي شخص"، وتوقع القمودي أن يتم جرف معظم الجثث إلى الشواطئ بفعل أمواج البحر، ولكنه لم يحدد موعداً بعينه لحدوث ذلك، وأنقذ خفر السواحل الليبي أمس الثلاثاء إجمالي 279 مهاجراً غرقت قواربهم في 3 حوادث، وكان من بينهم الناجون من حادث بلدة الخمس، وفقاً للبحرية.

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