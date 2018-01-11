التحالف يعلن إحباط هجوم للحوثيين على ناقلة نفط

أخبار الآن| الرياض - السعودية (رويترز) -

قال التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب في اليمن يوم الأربعاء إنه أحبط هجوما لمقاتلي جماعة الحوثي على ناقلة نفط سعودية في مطلع الأسبوع قرب ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، ودعا المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي الأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة والسيطرة على الميناء من الجماعة المسلحة، وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن التحالف دمر قاربا يحمل متفجرات أثناء توجهه صوب الناقلة يوم السبت.



كما أكد المالكي إحباط التحالف هجوما لمقاتلي الحوثي على ناقلة نفط سعودية مطلع الأسبوع الجاري قرب ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.

داعيا الامم المتحدة إلى أخذ زمام المبادرة والسيطرة على الميناء من الجماعة المسلحة.

ويقع اليمن على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أحد أهم الممرات التجارية لناقلات النفط في العالم والتي تمر به قادمة من الشرق الأوسط عبر قناة السويس إلى أوروبا، وقال المالكي "ميناء الحديدة صار نقطة انطلاق لعمليات تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وذكرت وكالة سبأ للأنباء أن حركة الحوثي هددت بإغلاق الممر الملاحي في البحر الأحمر إذا واصل التحالف التقدم نحو ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وقال المالكي إن على الأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة والسيطرة على الميناء من الجماعة المسلحة، ويحاول مسؤولون من الأمم المتحدة حمل الجانبين على العودة إلى مائدة المفاوضات منذ انهيار المحادثات في 2016.

اقرأ أيضا:

التحالف العربي يضبط أسلحة هربتها إيران للحوثيين في اليمن













